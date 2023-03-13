Атавина (Тарасова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атавина (Тарасова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Тарасовъ Илья

Мать: Тарасова Анна

Рождение ребёнка
25.11.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Атавинъ Гаврила

село Михайловское
Рождение ребёнка
11.11.1912

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Атавинъ Гаврила

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Атавинъ Николай

Отец ребёнка: Атавинъ Гаврила

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атавинъ Гаврила

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