Атавина (Тарасова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Тарасовъ Илья
Мать: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
25.11.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Атавинъ Гаврила
село Михайловское
Рождение ребёнка
11.11.1912
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Атавинъ Гаврила
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1914
Сын: Атавинъ Николай
Отец ребёнка: Атавинъ Гаврила
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Атавинъ Гаврила