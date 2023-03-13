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Атавинъ Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Атавинъ Аристархъ

Мать: Атавина Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
25.11.1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Атавина Пелагея

село Михайловское
Рождение ребёнка
11.11.1912

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Атавина Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Атавинъ Николай

Мать ребёнка: Атавина Пелагея

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атавина Пелагея

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