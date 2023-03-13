Атавинъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Атавинъ Аристархъ
Рождение ребёнка
25.11.1908
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Атавина Пелагея
село Михайловское
Рождение ребёнка
11.11.1912
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Атавина Пелагея
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1914
Сын: Атавинъ Николай
Мать ребёнка: Атавина Пелагея
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атавина Пелагея