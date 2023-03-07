Ильина (Антипина) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльина (Антипина) Марѳа

Ильина (Антипина) Марѳа

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.08.1804

Дата смерти

01.01.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1804

Отец: Антипинъ Степанъ

Мать: Антипина Ульяна Семенова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ильинъ Кузьма

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ильинъ Афонасий

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1833

Дочь: Кулакова Акулина

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1835

Сын: Ильинъ Якимъ

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1838

Сын: Ильинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.08.1840

Дочь: Крыгина Наталія

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1844

Сын: Ильинъ Семенъ

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1848

Дочь: Кирсанова, Кулакова Анна

Отец ребёнка: Ильинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Андрей

Смерть
01.01.1860
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close