Ильина (Антипина) Марѳа
Место рождения
Дата рождения29.08.1804
Дата смерти01.01.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1804
Отец: Антипинъ Степанъ
Мать: Антипина Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ильинъ Кузьма
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ильинъ Афонасий
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Рождение ребёнка
20.05.1833
Дочь: Кулакова Акулина
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Рождение ребёнка
07.09.1835
Сын: Ильинъ Якимъ
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Рождение ребёнка
?.05.1838
Сын: Ильинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Рождение ребёнка
23.08.1840
Дочь: Крыгина Наталія
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Рождение ребёнка
03.02.1844
Сын: Ильинъ Семенъ
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Рождение ребёнка
01.02.1848
Дочь: Кирсанова, Кулакова Анна
Отец ребёнка: Ильинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Андрей
Смерть
01.01.1860