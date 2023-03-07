Крыгина (Ильина) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Ильина) Наталія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.08.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1840

Отец: Ильинъ Андрей

Мать: Ильина Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.07.1861

Муж: Крыгинъ Семенъ

Рождение ребёнка
04.12.1861

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1864

Дочь: Крыгина Дарія

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1864

Сын: Крыгинъ Алексѣй

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1865

Сын: Крыгинъ Федоръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1867

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1869

Сын: Крыгинъ Николай

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1874

Сын: Крыгинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1875

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1884

Сын: Крыгинъ Петръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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