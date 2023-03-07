Крыгина (Ильина) Наталія
Место рождения
Дата рождения23.08.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1840
Отец: Ильинъ Андрей
Мать: Ильина Марѳа
Бракосочетание
10.07.1861
Муж: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
04.12.1861
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
16.03.1864
Дочь: Крыгина Дарія
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
16.03.1864
Сын: Крыгинъ Алексѣй
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
13.02.1865
Сын: Крыгинъ Федоръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
19.04.1867
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
02.05.1869
Сын: Крыгинъ Николай
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
27.03.1874
Сын: Крыгинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
05.09.1875
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ
Рождение ребёнка
16.05.1884
Сын: Крыгинъ Петръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Семенъ