Кирсанова, Кулакова (Ильина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова, Кулакова (Ильина) Анна

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1848

Отец: Ильинъ Андрей

Мать: Ильина (Антипина) Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1865

Муж: Кирсановъ Руфъ

Рождение ребёнка
15.01.1866

Дочь: Сентюрина (Кирсанова) Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Кирсановъ Руфъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.04.1866

Муж: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1875

Дочь: (Кулакова) Мавра

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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