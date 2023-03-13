Кирсанова, Кулакова (Ильина) Анна
Место рождения
Дата рождения01.02.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1848
Отец: Ильинъ Андрей
Мать: Ильина (Антипина) Марѳа
Бракосочетание
20.01.1865
Муж: Кирсановъ Руфъ
Рождение ребёнка
15.01.1866
Дочь: Сентюрина (Кирсанова) Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Кирсановъ Руфъ
Бракосочетание
24.04.1866
Муж: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
30.04.1875
Дочь: (Кулакова) Мавра
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ