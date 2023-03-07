Сошниковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения04.11.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849
Отец: Сошниковъ Трофимъ
Мать: Сошникова Марфа
Бракосочетание
02.02.1873
Жена: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
15.11.1873
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
13.07.1875
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сошниковъ Антонъ
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
20.07.1879
Дочь: Ситникова Марья
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Чекалова Дарья
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
18.07.1884
Дочь: Капустина Марья
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
15.02.1890
Сын: Сошниковъ Анисимъ
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сошниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
09.02.1895
Дочь: Сошникова Марьяна
Мать ребёнка: Сошникова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Сошникова Устинья