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Сошниковъ Михаилъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.11.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1849

Отец: Сошниковъ Трофимъ

Мать: Сошникова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1873

Жена: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1873

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1875

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сошниковъ Антонъ

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Рождение ребёнка
20.07.1879

Дочь: Ситникова Марья

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Чекалова Дарья

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Рождение ребёнка
18.07.1884

Дочь: Капустина Марья

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1890

Сын: Сошниковъ Анисимъ

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сошниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Рождение ребёнка
09.02.1895

Дочь: Сошникова Марьяна

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Сошникова Устинья

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