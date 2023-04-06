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Ситникова (Сошникова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.07.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1879

Отец: Сошниковъ Михаилъ

Мать: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: Ситникова Анастасия

Отец ребёнка: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1909

Дочь: Ситникова Анна

Отец ребёнка: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Ситниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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