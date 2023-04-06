Ситникова (Сошникова) Марья
Место рождения
Дата рождения20.07.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1879
Отец: Сошниковъ Михаилъ
Мать: Сошникова Устинья
Бракосочетание
30.01.1906
Рождение ребёнка
09.12.1906
Дочь: Ситникова Анастасия
Отец ребёнка: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)
Рождение ребёнка
19.01.1909
Дочь: Ситникова Анна
Отец ребёнка: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Ситниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)