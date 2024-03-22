Капустина (Сошникова) Марья
Место рождения
Дата рождения18.07.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1884
Отец: Сошниковъ Михаилъ
Мать: Сошникова Устинья
Бракосочетание
04.10.1910
Муж: Капустинъ Петръ
Рождение ребёнка
17.07.1911
Сын: Капустинъ Иванъ
Отец ребёнка: Капустинъ Петръ
Рождение ребёнка
20.08.1913
Сын: Капустинъ Александръ
Отец ребёнка: Капустинъ Петръ
Рождение ребёнка
08.11.1915
Сын: Капустинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Капустинъ Петръ