Капустина (Сошникова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Сошникова) Марья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1884

Отец: Сошниковъ Михаилъ

Мать: Сошникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.10.1910

Муж: Капустинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1911

Сын: Капустинъ Иванъ

Отец ребёнка: Капустинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1913

Сын: Капустинъ Александръ

Отец ребёнка: Капустинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1915

Сын: Капустинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Капустинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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