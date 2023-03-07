Обуткина (Суплотова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуткина (Суплотова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Суплотовъ Павелъ прием.

Мать: Суплотова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.04.1852

Муж: Обуткинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1853

Дочь: Обуткина Ефимия

Отец ребёнка: Обуткинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1855

Дочь: Сошникова Устинья

Отец ребёнка: Обуткинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1858

Сын: Обуткинъ Антонъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1859

Дочь: Обуткина Прасковья

Отец ребёнка: Обуткинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1860

Дочь: Обуткина Екатерина

Отец ребёнка: Обуткинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1862

Дочь: Обуткина Ирина

Отец ребёнка: Обуткинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1862

Дочь: Обуткина Пелагея

Отец ребёнка: Обуткинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.01.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ ревматизма
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