Обуткина (Суплотова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти28.01.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Суплотовъ Павелъ прием.
Мать: Суплотова Матрена
Бракосочетание
13.04.1852
Муж: Обуткинъ Василій
Рождение ребёнка
26.09.1853
Дочь: Обуткина Ефимия
Отец ребёнка: Обуткинъ Василій
Рождение ребёнка
27.09.1855
Дочь: Сошникова Устинья
Отец ребёнка: Обуткинъ Василій
Рождение ребёнка
28.01.1858
Сын: Обуткинъ Антонъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Василій
Рождение ребёнка
14.10.1859
Дочь: Обуткина Прасковья
Отец ребёнка: Обуткинъ Василій
Рождение ребёнка
18.11.1860
Дочь: Обуткина Екатерина
Отец ребёнка: Обуткинъ Василій
Рождение ребёнка
27.04.1862
Дочь: Обуткина Ирина
Отец ребёнка: Обуткинъ Василій
Рождение ребёнка
27.04.1862
Дочь: Обуткина Пелагея
Отец ребёнка: Обуткинъ Василій
Смерть
28.01.1896
Причина смерти: Отъ ревматизма