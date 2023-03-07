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Обуткинъ Василій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

06.12.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Обуткинъ Степанъ

Мать: Обуткина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.04.1852

Жена: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1853

Дочь: Обуткина Ефимия

Мать ребёнка: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1855

Дочь: Сошникова Устинья

Мать ребёнка: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1858

Сын: Обуткинъ Антонъ

Мать ребёнка: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1859

Дочь: Обуткина Прасковья

Мать ребёнка: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1860

Дочь: Обуткина Екатерина

Мать ребёнка: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1862

Дочь: Обуткина Ирина

Мать ребёнка: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1862

Дочь: Обуткина Пелагея

Мать ребёнка: Обуткина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.12.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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