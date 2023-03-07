Обуткинъ Василій
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти06.12.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Обуткинъ Степанъ
Мать: Обуткина Афимья
Бракосочетание
13.04.1852
Жена: Обуткина Прасковья
Рождение ребёнка
26.09.1853
Дочь: Обуткина Ефимия
Мать ребёнка: Обуткина Прасковья
Рождение ребёнка
27.09.1855
Дочь: Сошникова Устинья
Мать ребёнка: Обуткина Прасковья
Рождение ребёнка
28.01.1858
Сын: Обуткинъ Антонъ
Мать ребёнка: Обуткина Прасковья
Рождение ребёнка
14.10.1859
Дочь: Обуткина Прасковья
Мать ребёнка: Обуткина Прасковья
Рождение ребёнка
18.11.1860
Дочь: Обуткина Екатерина
Мать ребёнка: Обуткина Прасковья
Рождение ребёнка
27.04.1862
Дочь: Обуткина Ирина
Мать ребёнка: Обуткина Прасковья
Рождение ребёнка
27.04.1862
Дочь: Обуткина Пелагея
Мать ребёнка: Обуткина Прасковья
Смерть
06.12.1862