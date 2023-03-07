Обуткина (Воронова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Вороновъ Ларионъ
Мать: Воронова Прасковья
Бракосочетание
29.01.1821
Муж: Обуткинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Комарова Анна
Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Обуткинъ Василій
Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Обуткина Настасія
Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.09.1834
Дочь: Батанина Афимія
Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ
Рождение ребёнка
?.01.1838
Сын: Обуткинъ Иванъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ
Рождение ребёнка
?.08.1839
Дочь: Мамыкина Наталья
Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ