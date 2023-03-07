Обуткина (Воронова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбуткина (Воронова) Афимья

Обуткина (Воронова) Афимья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Вороновъ Ларионъ

Мать: Воронова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1821

Муж: Обуткинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Комарова Анна

Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Обуткинъ Василій

Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Обуткина Настасія

Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ

Рождение ребёнка
16.09.1834

Дочь: Батанина Афимія

Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Обуткинъ Иванъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1839

Дочь: Мамыкина Наталья

Отец ребёнка: Обуткинъ Степанъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close