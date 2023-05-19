Воронова Прасковья
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти24.08.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иванъ Карповъ
Мать: Арина Васильева
Рождение ребёнка
17.04.1785
Сын: Вороновъ Терентий
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Воронова Марина
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
20.10.1788
Сын: Вороновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Вороновъ Никифоръ
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Обуткина Афимья
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
12.11.1804
Дочь: Воронова Стефанида
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Рождение ребёнка
25.01.1809
Сын: Вороновъ Семенъ
Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Ларионъ
Смерть
24.08.1844