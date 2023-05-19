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Воронова Прасковья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Дата смерти

24.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иванъ Карповъ

Мать: Арина Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1785

Сын: Вороновъ Терентий

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Воронова Марина

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Рождение ребёнка
20.10.1788

Сын: Вороновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Вороновъ Никифоръ

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Обуткина Афимья

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1804

Дочь: Воронова Стефанида

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1809

Сын: Вороновъ Семенъ

Отец ребёнка: Вороновъ Ларионъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Ларионъ

Смерть
24.08.1844
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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