Мамыкина (Обуткина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1839
Дата смерти18.08.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1839
Отец: Обуткинъ Степанъ
Мать: Обуткина Афимья
Бракосочетание
24.01.1860
Муж: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
13.01.1861
Дочь: Мамыкина Татіана
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
09.08.1862
Сын: Мамыкинъ Василій
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
20.02.1864
Дочь: Растягаева Евдокія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
14.07.1866
Дочь: Мамыкина Марія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
05.09.1868
Дочь: Батанина Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
15.08.1870
Дочь: Степанова Васса
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
28.11.1872
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
03.12.1874
Сын: Мамыкинъ Николай
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Каликинской волости
Рождение ребёнка
27.12.1876
Сын: Мамыкинъ Василій
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.04.1879
Сын: Мамыкинъ Афонасій
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1881
Сын: Мамыкинъ Григорій
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкинъ Миронъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ
Смерть
18.08.1897
Причина смерти: Отъ біенія сердца