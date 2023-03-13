Мамыкина (Обуткина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Обуткина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1839

Дата смерти

18.08.1897

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1839

Отец: Обуткинъ Степанъ

Мать: Обуткина Афимья

Бракосочетание
24.01.1860

Муж: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1861

Дочь: Мамыкина Татіана

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1862

Сын: Мамыкинъ Василій

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1864

Дочь: Растягаева Евдокія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1866

Дочь: Мамыкина Марія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1868

Дочь: Батанина Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1870

Дочь: Степанова Васса

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.11.1872

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.12.1874

Сын: Мамыкинъ Николай

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Каликинской волости
Рождение ребёнка
27.12.1876

Сын: Мамыкинъ Василій

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.04.1879

Сын: Мамыкинъ Афонасій

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Мамыкинъ Григорій

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкинъ Миронъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Яковъ

Смерть
18.08.1897
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ біенія сердца
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