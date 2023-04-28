Степанова (Мамыкина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Мамыкина) Васса

Место рождения

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1870

Отец: Мамыкинъ Яковъ

Мать: Мамыкина Наталья

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.10.1893

Муж: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1894

Сын: Степановъ Илья

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1895

Дочь: Степанова Таисия

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1897

Сын: Степановъ Артемий

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Степановъ Василий

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Рождение ребёнка
22.08.1902

Сын: Степановъ Иванъ

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1904

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Степановъ Василий

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1909

Сын: Степановъ Петръ

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Степановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: Полозкова Надежда

Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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