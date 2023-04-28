Степанова (Мамыкина) Васса
Место рождения
Дата рождения15.08.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1870
Отец: Мамыкинъ Яковъ
Мать: Мамыкина Наталья
Бракосочетание
24.10.1893
Муж: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
18.07.1894
Сын: Степановъ Илья
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
05.10.1895
Дочь: Степанова Таисия
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
13.10.1897
Сын: Степановъ Артемий
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1900
Сын: Степановъ Василий
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
22.08.1902
Сын: Степановъ Иванъ
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
25.03.1904
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
23.11.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
18.03.1908
Сын: Степановъ Василий
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
21.06.1909
Сын: Степановъ Петръ
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Степановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
03.09.1914
Дочь: Полозкова Надежда
Отец ребёнка: Степановъ Спиридонъ