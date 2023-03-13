Мамыкинъ Григорій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкинъ Григорій

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мамыкинъ Яковъ

Мать: Мамыкина Наталья

Бракосочетание
19.01.1904

Жена: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1904

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1907

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Мамыкинъ Александръ

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1915

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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