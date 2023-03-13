Мамыкинъ Григорій
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мамыкинъ Яковъ
Мать: Мамыкина Наталья
Бракосочетание
19.01.1904
Жена: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
07.11.1904
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
26.05.1907
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Мамыкинъ Александръ
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья
Рождение ребёнка
22.09.1915
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Мамыкина Прасковья