Мамыкина (Потешина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Потешинъ Яковъ
Мать: Потешина Марія
Бракосочетание
19.01.1904
Муж: Мамыкинъ Григорій
Рождение ребёнка
07.11.1904
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій
Рождение ребёнка
26.05.1907
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Мамыкинъ Александръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій
Рождение ребёнка
01.01.1913
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій
Рождение ребёнка
22.09.1915
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій