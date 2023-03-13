Мамыкина (Потешина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Потешина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Потешинъ Яковъ

Мать: Потешина Марія

Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Мамыкинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1904

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1907

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Мамыкинъ Александръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1915

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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