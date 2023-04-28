Суплотова (Булавина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти27.05.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Булавинъ Сергей
Рождение ребёнка
04.08.1823
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Обуткина Прасковья
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Суплотовъ Андрей
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
10.04.1834
Сын: Суплотовъ Пудъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
10.06.1836
Сын: Суплотовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
18.07.1837
Сын: Суплотовъ Владиміръ
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
01.06.1840
Сын: Суплотовъ Виссаріонъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
01.11.1841
Сын: Суплотовъ Кузьма
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
06.05.1844
Сын: Суплотовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
07.05.1847
Дочь: Суплотова Гликерія
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Рождение ребёнка
27.05.1848
Сын: Суплотовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1883