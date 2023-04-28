Суплотова (Булавина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суплотова (Булавина) Матрена

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

27.05.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Булавинъ Сергей

Мать: Булавина Хрестинья Харитина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1823

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Обуткина Прасковья

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Суплотовъ Андрей

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1834

Сын: Суплотовъ Пудъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1836

Сын: Суплотовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1837

Сын: Суплотовъ Владиміръ

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Суплотовъ Виссаріонъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1841

Сын: Суплотовъ Кузьма

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1844

Сын: Суплотовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1847

Дочь: Суплотова Гликерія

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1848

Сын: Суплотовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Суплотовъ Павелъ прием.

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суплотовъ Павелъ прием.

Смерть
27.05.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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