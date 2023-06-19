Булавина (Шерснева) Хрестинья Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавина (Шерснева) Хрестинья Харитина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Дата смерти

14.03.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Шерсневъ Максимъ

Мать: Шерснева Марфа Афонасьева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1785

Муж: Булавинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Булавинъ Иванъ

Отец ребёнка: Булавинъ Сергей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Булавинъ Иванъ

Отец ребёнка: Булавинъ Сергей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Суплотова Матрена

Отец ребёнка: Булавинъ Сергей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1813

Сын: Булавинъ Александръ

Отец ребёнка: Булавинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.03.1850
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан