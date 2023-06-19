Булавина (Шерснева) Хрестинья Харитина
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти14.03.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Шерсневъ Максимъ
Бракосочетание
12.01.1785
Муж: Булавинъ Сергей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Булавинъ Иванъ
Отец ребёнка: Булавинъ Сергей
Рождение ребёнка
1798
Сын: Булавинъ Иванъ
Отец ребёнка: Булавинъ Сергей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Суплотова Матрена
Отец ребёнка: Булавинъ Сергей
Рождение ребёнка
19.08.1813
Сын: Булавинъ Александръ
Отец ребёнка: Булавинъ Сергей
Смерть
14.03.1850