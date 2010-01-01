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Лысенко Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1938

Дата смерти

01.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1938

Отец: Пудовиков Павел Никифорович

Мать: Пудовикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Лысенко Юрий Викторович

Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Лысенко Алексей Викторович

Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.08.1964

Дочь: Кендысь Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Виктор Алексеевич

Смерть
01.01.2010
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