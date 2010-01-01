Лысенко Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1938
Дата смерти01.01.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1938
Рождение ребёнка
01.01.1960
Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
18.05.1961
Сын: Лысенко Алексей Викторович
Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
31.08.1964
Дочь: Кендысь Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Лысенко Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2010