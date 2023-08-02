Пудовикова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовикова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1938

Дочь: Лысенко Нина Павловна

Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лескова Галина Павловна

Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовиков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовиков Николай Павлович

Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовиков Евгений Павлович

Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович

Смерть
Неизвестно
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