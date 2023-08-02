Пудовикова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1938
Дочь: Лысенко Нина Павловна
Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лескова Галина Павловна
Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудовиков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудовиков Николай Павлович
Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудовиков Евгений Павлович
Отец ребёнка: Пудовиков Павел Никифорович
Смерть
Неизвестно