Пудовиков Павел Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовиков Павел Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пудовиков Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1938

Дочь: Лысенко Нина Павловна

Мать ребёнка: Пудовикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трешенкова Антонина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лескова Галина Павловна

Мать ребёнка: Пудовикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовиков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Пудовикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовиков Николай Павлович

Мать ребёнка: Пудовикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовиков Евгений Павлович

Мать ребёнка: Пудовикова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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