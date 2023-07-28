Кендысь (Лысенко) Евгения Викторовна
Место рождения
Дата рождения31.08.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1964
Отец: Лысенко Виктор Алексеевич
Мать: Лысенко Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кендысь Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Кендысь Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дикая Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кендысь Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кендысь Александр
Смерть
Неизвестно