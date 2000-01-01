Лысенко Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти01.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: Лысенко алексей
Мать: Лысенко Лидия
Рождение ребёнка
01.01.1960
Мать ребёнка: Лысенко Нина Павловна
Рождение ребёнка
18.05.1961
Сын: Лысенко Алексей Викторович
Мать ребёнка: Лысенко Нина Павловна
Рождение ребёнка
31.08.1964
Дочь: Кендысь Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Лысенко Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Нина Павловна
Смерть
01.01.2000