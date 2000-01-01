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Лысенко Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Лысенко алексей

Мать: Лысенко Лидия

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Лысенко Юрий Викторович

Мать ребёнка: Лысенко Нина Павловна

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1961

Сын: Лысенко Алексей Викторович

Мать ребёнка: Лысенко Нина Павловна

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.08.1964

Дочь: Кендысь Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Лысенко Нина Павловна

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Нина Павловна

Смерть
01.01.2000