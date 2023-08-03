Кендысь Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кендысь Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кендысь Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Кендысь (Лысенко) Евгения Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дикая (Кендысь) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кендысь (Лысенко) Евгения Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кендысь (Лысенко) Евгения Викторовна

Смерть
Неизвестно

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