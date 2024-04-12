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Лысенко Юрий Викторович

Место рождения

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960

Отец: Лысенко Виктор Алексеевич

Мать: Лысенко Нина Павловна

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
08.06.1985

Жена: Лысенко Валентина Леонидовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1985

Дочь: Лысенко Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Лысенко Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
12.08.1987

Дочь: Смирнова Евгения Юрьевна

Мать ребёнка: Лысенко Валентина Леонидовна

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