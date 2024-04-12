Лысенко Юрий Викторович
Место рождения
Дата рождения01.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960
Отец: Лысенко Виктор Алексеевич
Мать: Лысенко Нина Павловна
Бракосочетание
08.06.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1985
Дочь: Лысенко Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Лысенко Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
12.08.1987
Дочь: Смирнова Евгения Юрьевна
Мать ребёнка: Лысенко Валентина Леонидовна