Лысенко Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Валентина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1963

Отец: Терешонок Леонид Матвеевич

Мать: Терешонок Мария Яковлевна

Бракосочетание
08.06.1985

Муж: Лысенко Юрий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1985

Дочь: Лысенко Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Лысенко Юрий Викторович

Рождение ребёнка
12.08.1987

Дочь: Смирнова Евгения Юрьевна

Отец ребёнка: Лысенко Юрий Викторович

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