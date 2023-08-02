Лысенко Валентина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1963
Бракосочетание
08.06.1985
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.10.1985
Дочь: Лысенко Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Лысенко Юрий Викторович
Рождение ребёнка
12.08.1987
Дочь: Смирнова Евгения Юрьевна
Отец ребёнка: Лысенко Юрий Викторович