Смирнова (Лысенко) Евгения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Лысенко) Евгения Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1987

Отец: Лысенко Юрий Викторович

Мать: Лысенко Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Алексеевич

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