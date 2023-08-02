Смирнова (Лысенко) Евгения Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1987
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно