Смирнов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Василий Алексеевич

Смирнов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова (Лысенко) Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова (Лысенко) Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова (Лысенко) Евгения Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Лысенко) Евгения Юрьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.