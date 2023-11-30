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Лысенко Алексей Викторович

Место рождения

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

18.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1961

Отец: Лысенко Виктор Алексеевич

Мать: Лысенко Нина Павловна

Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Лысенко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Лысенко Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Ольга Ивановна

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