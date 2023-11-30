Лысенко Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения18.05.1961
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1961
Отец: Лысенко Виктор Алексеевич
Мать: Лысенко Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Лысенко Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Ольга Ивановна