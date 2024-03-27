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Богданова Сания

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово

Дата рождения

1866

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ишмуратов Гусаметдин

Мать: Ишмуратова Савия

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шарипова Сабира

Отец ребёнка: ?

?
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нагуманова Рабига Ахматджановна

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1894

Сын: Богданов Абдрахман Ахматджанович

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хисматуллина Фатыма Ахматджановна

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказган
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Исмагилова Марфуга Ахматджановна

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1906

Сын: Богданов Хабибнажар Ахматджанович

Отец ребёнка: Богданов Ахматджан

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Ахматджан

Смерть
1947
д. Буриказган Стерлитамакского района БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
д.Буриказган Стерлитамакского района БАССР
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