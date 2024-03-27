Богданова Сания
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Дата рождения1866
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ишмуратов Гусаметдин
Мать: Ишмуратова Савия
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шарипова Сабира
Отец ребёнка: ?
?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нагуманова Рабига Ахматджановна
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1894
Сын: Богданов Абдрахман Ахматджанович
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хисматуллина Фатыма Ахматджановна
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказган
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Исмагилова Марфуга Ахматджановна
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1906
Сын: Богданов Хабибнажар Ахматджанович
Отец ребёнка: Богданов Ахматджан
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Ахматджан
Смерть
1947
д. Буриказган Стерлитамакского района БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
д.Буриказган Стерлитамакского района БАССР