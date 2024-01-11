Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказган
Дата рождения1898
Дата смерти25.06.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Богданов Ахматджан
Мать: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказган
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Хасанова Рабига Гиниятулловна
Отец ребёнка: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович
Рождение ребёнка
26.01.1924
Дочь: Хисматуллина Уркия Гиниятулловна
Отец ребёнка: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Зуфар Гиниятуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Гумер Гиниятуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1925
река Ашкадар Стерлитамак БАССР
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно