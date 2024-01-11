Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказган

Дата рождения

1898

Дата смерти

25.06.1925

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Богданов Ахматджан

Мать: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказган
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Хасанова Рабига Гиниятулловна

Отец ребёнка: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1924

Дочь: Хисматуллина Уркия Гиниятулловна

Отец ребёнка: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Зуфар Гиниятуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Гумер Гиниятуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Смерть
25.06.1925
река Ашкадар Стерлитамак БАССР
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
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