Хасанова (Хисматуллина) Рабига Гиниятулловна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хасанов Гиниятулла Идиятуллович
Смерть
?.08.1998
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно