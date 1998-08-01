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Хасанова (Хисматуллина) Рабига Гиниятулловна

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Мать: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Гиниятулла Идиятуллович

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Гиниятулла Идиятуллович

Смерть
?.08.1998
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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