Богданов Ахматджан
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Дата рождения1870
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нагуманова Рабига Ахматджановна
Мать ребёнка: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1894
Сын: Богданов Абдрахман Ахматджанович
Мать ребёнка: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Хисматуллина Фатыма Ахматджановна
Мать ребёнка: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказган
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Исмагилова Марфуга Ахматджановна
Мать ребёнка: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1906
Сын: Богданов Хабибнажар Ахматджанович
Мать ребёнка: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Сания
Смерть
1910
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово