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Богданов Ахматджан

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово

Дата рождения

1870

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нагуманова Рабига Ахматджановна

Мать ребёнка: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1894

Сын: Богданов Абдрахман Ахматджанович

Мать ребёнка: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Хисматуллина Фатыма Ахматджановна

Мать ребёнка: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказган
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Исмагилова Марфуга Ахматджановна

Мать ребёнка: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
1906

Сын: Богданов Хабибнажар Ахматджанович

Мать ребёнка: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Сания

Смерть
1910
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
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