Нагуманова (Богданова) Рабига Ахматджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагуманова (Богданова) Рабига Ахматджановна

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово

Дата рождения

1890

Дата смерти

05.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Богданов Ахматджан

Мать: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Ахметова Разия

Отец ребёнка: Нагуманов Абдрахман

г.Стерлитамак Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагуманов Абдрахман

Смерть
05.11.1985
г.Алма-Ата Казахская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Алма-Ата Казахская ССР
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