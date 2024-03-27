Нагуманова (Богданова) Рабига Ахматджановна
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Дата рождения1890
Дата смерти05.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Богданов Ахматджан
Мать: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
10.12.1911
Дочь: Ахметова Разия
Отец ребёнка: Нагуманов Абдрахман
г.Стерлитамак Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагуманов Абдрахман
Смерть
05.11.1985
г.Алма-Ата Казахская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Алма-Ата Казахская ССР