Богданов Абдрахман Ахматджанович
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Дата рождения1894
Дата смерти19.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Богданов Ахматджан
Мать: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
03.06.1932
Дочь: Яппарова Зубаржят
Мать ребёнка: Богданова Рабига
д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Богданов Мансур
Мать ребёнка: Богданова Рабига
д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Магсум
Мать ребёнка: Богданова Рабига
д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Рабига
Смерть
19.05.1968
д.Буриказган Стерлитамакского района БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
д.Буриказган Стерлитамакского района БАССР