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Богданов Абдрахман Ахматджанович

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово

Дата рождения

1894

Дата смерти

19.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Богданов Ахматджан

Мать: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
03.06.1932

Дочь: Яппарова Зубаржят

Мать ребёнка: Богданова Рабига

д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Богданов Мансур

Мать ребёнка: Богданова Рабига

д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Магсум

Мать ребёнка: Богданова Рабига

д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Рабига

Смерть
19.05.1968
д.Буриказган Стерлитамакского района БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
д.Буриказган Стерлитамакского района БАССР
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