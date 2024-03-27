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Богданов Хабибнажар Ахматджанович

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово

Дата рождения

1906

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Богданов Ахматджан

Мать: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
05.07.1930

Сын: Богданов Аксан

Мать ребёнка: Богданова Марьям

д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Фотыма

Мать ребёнка: Богданова Марьям

д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Хусаинова Мадина

Мать ребёнка: Богданова Марьям

д.Буриказган Стерлитамакского р-наБашкортостан
Рождение ребёнка
1942

Сын: Богданов Баян

Мать ребёнка: Богданова Марьям

д.Николаевка Стерлитамакского р-на
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Марьям

Смерть
1944
г.Белебей, БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г.Белебей, БАССР
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