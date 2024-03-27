Богданов Хабибнажар Ахматджанович
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Дата рождения1906
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Богданов Ахматджан
Мать: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
05.07.1930
Сын: Богданов Аксан
Мать ребёнка: Богданова Марьям
д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Фотыма
Мать ребёнка: Богданова Марьям
д.Буриказган Стерлитамакского р-на Башкортостан
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Хусаинова Мадина
Мать ребёнка: Богданова Марьям
д.Буриказган Стерлитамакского р-наБашкортостан
Рождение ребёнка
1942
Сын: Богданов Баян
Мать ребёнка: Богданова Марьям
д.Николаевка Стерлитамакского р-на
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Марьям
Смерть
1944
г.Белебей, БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г.Белебей, БАССР