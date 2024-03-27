Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово

Дата рождения

1900

Дата смерти

26.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Богданов Ахматджан

Мать: Богданова Сания

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
05.01.1926

Дочь: Чербаева Мигрикамал

Отец ребёнка: Исмагилов Газизулла

г.Стерлитамак Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Сын: Исмагилов Хасан

Отец ребёнка: Исмагилов Газизулла

г.Стерлитамак Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Газизулла

Смерть
26.01.1985
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак БАССР
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