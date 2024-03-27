Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Дата рождения1900
Дата смерти26.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Богданов Ахматджан
Мать: Богданова Сания
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, д. Буриказганово
Рождение ребёнка
05.01.1926
Дочь: Чербаева Мигрикамал
Отец ребёнка: Исмагилов Газизулла
г.Стерлитамак Башкортостан
Рождение ребёнка
1930
Сын: Исмагилов Хасан
Отец ребёнка: Исмагилов Газизулла
г.Стерлитамак Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмагилов Газизулла
Смерть
26.01.1985
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак БАССР