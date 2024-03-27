Исмагилов Газизулла
Место рожденияг.Стерлитамак Башкортостан
Дата рождения1880
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна
Смерть
1943