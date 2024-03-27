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Исмагилов Газизулла

Место рождения

г.Стерлитамак Башкортостан

Дата рождения

1880

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна

Рождение ребёнка
05.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмагилова (Богданова) Марфуга Ахматджановна

Смерть
1943

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