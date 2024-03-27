Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.12.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович

Мать: Хисматуллина Нагима

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Зуфар Гиниятуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Гумер Гиниятуллович

Мать ребёнка: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Хасанова (Хисматуллина) Рабига Гиниятулловна

Мать ребёнка: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Богданова) Фатыма Ахматджановна

Смерть
?.12.1954
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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