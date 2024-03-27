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Хисматуллина Нагима

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

07.04.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович

Отец ребёнка: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1912

Дочь: Бахтиярова Фатыма Гиззатулловна

Отец ребёнка: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович

Смерть
07.04.1941
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак БАССР
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