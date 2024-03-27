Хисматуллина Нагима
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти07.04.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
1890
Сын: Хисматуллин Гиниятулла Гиззатуллович
Отец ребёнка: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович
Рождение ребёнка
16.06.1912
Дочь: Бахтиярова Фатыма Гиззатулловна
Отец ребёнка: Хисматуллин Гиззатулла Нигматуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1941
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак БАССР