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Чернобыльский Пинхус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чернобыльский Наум Пинхусович

Мать ребёнка: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна

Мать ребёнка: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чернобыльская Лиза Пинхусовна

Мать ребёнка: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гороховская Ася Пинхусовна

Мать ребёнка: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Рождение ребёнка
12.05.1913

Дочь: Гороховская Люба Пинхусовна

Мать ребёнка: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Рождение ребёнка
09.09.1916

Дочь: Любарская Рита Пинхусовна

Мать ребёнка: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Рождение ребёнка
03.10.1923

Дочь: Ступак Лилия (Ципа, Циля) Пинхусовна

Мать ребёнка: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Смерть
Неизвестно
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