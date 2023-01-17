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Солнцева Солнице (Чернобыльская) Соня Пинхусовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

07.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Чернобыльский Пинхус

Мать: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Бракосочетание
28.07.1926

Муж: Солнцев Соломон Шевелевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1927

Дочь: Солнцева Евгения Соломоновна (Семеновна, Шмуйловна)

Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич

Рождение ребёнка
25.07.1929

Сын: Солнцев Михаил Соломонович (Шмуйлович)

Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич

Рождение ребёнка
22.08.1937

Дочь: Иоффе Шура Соломоновна (Шмуйловна)

Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич

Рождение ребёнка
09.06.1940

Дочь: Солнцева Раиса Соломоновна (Шмуйловна)

Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич

Смерть
07.11.1975
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