Солнцева Солнице (Чернобыльская) Соня Пинхусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти07.11.1975
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Чернобыльский Пинхус
Бракосочетание
28.07.1926
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1927
Дочь: Солнцева Евгения Соломоновна (Семеновна, Шмуйловна)
Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич
Рождение ребёнка
25.07.1929
Сын: Солнцев Михаил Соломонович (Шмуйлович)
Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич
Рождение ребёнка
22.08.1937
Дочь: Иоффе Шура Соломоновна (Шмуйловна)
Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич
Рождение ребёнка
09.06.1940
Дочь: Солнцева Раиса Соломоновна (Шмуйловна)
Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич
Смерть
07.11.1975