Чернобыльская (Жена Пинхуса Чернобыльского) Шейндл (Соня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернобыльская (Жена Пинхуса Чернобыльского) Шейндл (Соня)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чернобыльский Наум Пинхусович

Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна

Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чернобыльская Лиза Пинхусовна

Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гороховская Ася Пинхусовна

Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус

Рождение ребёнка
12.05.1913

Дочь: Гороховская Люба Пинхусовна

Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус

Рождение ребёнка
09.09.1916

Дочь: Любарская Рита Пинхусовна

Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус

Рождение ребёнка
03.10.1923

Дочь: Ступак Лилия (Ципа, Циля) Пинхусовна

Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернобыльский Пинхус

Смерть
25.05.1964
Киев, Киевский уезд
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