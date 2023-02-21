Чернобыльская (Жена Пинхуса Чернобыльского) Шейндл (Соня)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чернобыльский Наум Пинхусович
Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна
Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чернобыльская Лиза Пинхусовна
Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гороховская Ася Пинхусовна
Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус
Рождение ребёнка
12.05.1913
Дочь: Гороховская Люба Пинхусовна
Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус
Рождение ребёнка
09.09.1916
Дочь: Любарская Рита Пинхусовна
Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус
Рождение ребёнка
03.10.1923
Дочь: Ступак Лилия (Ципа, Циля) Пинхусовна
Отец ребёнка: Чернобыльский Пинхус
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернобыльский Пинхус
Смерть
25.05.1964
Киев, Киевский уезд