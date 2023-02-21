Гороховская (Чернобыльская) Ася Пинхусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чернобыльский Пинхус
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гороховский Михаил Израилевич
Отец ребёнка: Гороховский Израиль
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Осадчая Мила Израилевна
Отец ребёнка: Гороховский Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гороховский Израиль
Смерть
2008
Г.с. неточный