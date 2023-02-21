Гороховская (Чернобыльская) Ася Пинхусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гороховская (Чернобыльская) Ася Пинхусовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чернобыльский Пинхус

Мать: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Рождение ребёнка
1939

Сын: Гороховский Михаил Израилевич

Отец ребёнка: Гороховский Израиль

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Осадчая Мила Израилевна

Отец ребёнка: Гороховский Израиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гороховский Израиль

Смерть
2008
Г.с. неточный
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