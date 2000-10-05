Гороховская (Чернобыльская) Люба Пинхусовна
Место рождения
Дата рождения12.06.1911 ст.
Дата смерти05.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1911 ст.
Отец: Чернобыльский Пинхус (Пинхас) Давыдович (Довидович, Довидовъ)
Запись в м. Хабное: https://media.babynyar.org/sig/size:500:600/czM6Ly9hcmNoaXZlLWZpbGVzL0NTSEFVL2Z1bmRzLzExNjcvMS81MDYvaW1hZ2UwMDA0M180OUlxZGNTLmpwZw==.jpg. На familysearch в каких-то американских до... Показать все
Бракосочетание
25.10.1930
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1931
Дочь: Пилипенко Бронислава Семёновна
Отец ребёнка: Гороховский Семён (Сендер) Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Друкер Михаил
Смерть
05.10.2000