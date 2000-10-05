Гороховская (Чернобыльская) Люба Пинхусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гороховская (Чернобыльская) Люба Пинхусовна

Место рождения

Калиновка, Київська область

Дата рождения

12.06.1911 ст.

Дата смерти

05.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1911 ст.

Отец: Чернобыльский Пинхус (Пинхас) Давыдович (Довидович, Довидовъ)

Мать: Чернобыльская Шейндл (Соня, Шейндля) Моисеевна

Калиновка, Київська область
Запись в м. Хабное: https://media.babynyar.org/sig/size:500:600/czM6Ly9hcmNoaXZlLWZpbGVzL0NTSEFVL2Z1bmRzLzExNjcvMS81MDYvaW1hZ2UwMDA0M180OUlxZGNTLmpwZw==.jpg. На familysearch в каких-то американских до... Показать все
Бракосочетание
25.10.1930

Муж: Гороховский Семён (Сендер) Борисович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1931

Дочь: Пилипенко Бронислава Семёновна

Отец ребёнка: Гороховский Семён (Сендер) Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друкер Михаил

Смерть
05.10.2000
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