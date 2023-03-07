Гороховский Семён (Сендер) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГороховский Семён (Сендер) Борисович

Гороховский Семён (Сендер) Борисович

avatar

Место рождения

Чернобыль, Київська область

Дата рождения

05.08.1907 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1907 ст.

Отец: Гороховский Борис (Борух-Бенцион) Аврум-Гилимович

Мать: Гороховская Белла Эловна

Чернобыль, Київська область
Бракосочетание
25.10.1930

Жена: Гороховская Люба Пинхусовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1931

Дочь: Пилипенко Бронислава Семёновна

Мать ребёнка: Гороховская Люба Пинхусовна

Пропал без вести (военное)
?.07.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie67007512
Смерть
Около 1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close