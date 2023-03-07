Гороховский Семён (Сендер) Борисович
Место рождения
Дата рождения05.08.1907 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1907 ст.
Бракосочетание
25.10.1930
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1931
Дочь: Пилипенко Бронислава Семёновна
Мать ребёнка: Гороховская Люба Пинхусовна
Пропал без вести (военное)
?.07.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie67007512
Смерть
Около 1941