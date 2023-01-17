Гороховская (Жена Бори Гороховского) Белла Эловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГороховская (Жена Бори Гороховского) Белла Эловна

Гороховская (Жена Бори Гороховского) Белла Эловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.

Сын: Гороховский Семён (Сендер) Борисович

Отец ребёнка: Гороховский Борис (Борух-Бенцион) Аврум-Гилимович

Чернобыль, Київська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close