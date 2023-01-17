Гороховская (Жена Бори Гороховского) Белла Эловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1907 ст.
Сын: Гороховский Семён (Сендер) Борисович
Отец ребёнка: Гороховский Борис (Борух-Бенцион) Аврум-Гилимович
Чернобыль, Київська область
Смерть
Неизвестно