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Чернобыльская Лиза Пинхусовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чернобыльский Пинхус

Мать: Чернобыльская Шейндл (Соня)

Бракосочетание
22.11.1929

Муж: Петраковский Мордух (Матвей, Мотя) Абрамович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1930

Дочь: Чедавичюс Клара (Юся) Мордуховна (Матвеевна)

Отец ребёнка: Петраковский Мордух (Матвей, Мотя) Абрамович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1930

Дочь: Народецкая Сарра Мордуховна (Матвеевна)

Отец ребёнка: Петраковский Мордух (Матвей, Мотя) Абрамович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Петраковская Алла Мордуховна (Матвеевна)

Отец ребёнка: Петраковский Мордух (Матвей, Мотя) Абрамович

Смерть
2008
Г.с. неточный
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