Чернобыльская Лиза Пинхусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2008
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чернобыльский Пинхус
Бракосочетание
22.11.1929
Рождение ребёнка
12.08.1930
Дочь: Чедавичюс Клара (Юся) Мордуховна (Матвеевна)
Отец ребёнка: Петраковский Мордух (Матвей, Мотя) Абрамович
Рождение ребёнка
12.08.1930
Дочь: Народецкая Сарра Мордуховна (Матвеевна)
Отец ребёнка: Петраковский Мордух (Матвей, Мотя) Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1937
Смерть
2008
Г.с. неточный