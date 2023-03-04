Савосина (Ерохина) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савосина (Ерохина) Любовь Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ерохин Фёдор

Мать: Ерохина Евдокия

Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Мелешкевич Мария Ивановна

Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Савосин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1930

Дочь: Кривошеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савосин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савосин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович

Смерть
1963
Самара, Самара, Самарская область
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