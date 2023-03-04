Савосина (Ерохина) Любовь Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Ерохин Фёдор
Мать: Ерохина Евдокия
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Мелешкевич Мария Ивановна
Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1924
Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1930
Дочь: Кривошеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савосин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Савосин Иван Иванович
Смерть
1963