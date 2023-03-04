Савосин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Савосин Иван
Мать: Савосина Елена
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Мелешкевич Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.12.1924
Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.04.1930
Дочь: Кривошеева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна
Работа или профессия
До 1943
Сопровождающий грузов на железной дороге (как минимум во время Великой Отечественной войны)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савосин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна
Смерть
1943
Получил воспаление легких на работе (сопровождающий грузов на железной дороге), его положили в госпиталь, который находился в церкви в Запанском (Новогородская ул., 1). Так как в то время еще не было ... Показать все