Савосин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавосин Иван Иванович

Савосин Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Савосин Иван

Мать: Савосина Елена

Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Мелешкевич Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Савосин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.04.1930

Дочь: Кривошеева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
До 1943
Самара, Самара, Самарская область
Сопровождающий грузов на железной дороге (как минимум во время Великой Отечественной войны)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савосина Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савосин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Савосина Любовь Фёдоровна

Смерть
1943
Самара, Самара, Самарская область
Получил воспаление легких на работе (сопровождающий грузов на железной дороге), его положили в госпиталь, который находился в церкви в Запанском (Новогородская ул., 1). Так как в то время еще не было ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close